Festspiele : Pianist Armstrong beendet Festspiele-Residence an der Orgel

von dpa

11. September 2018, 13:21 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern klingen am Sonntag aus. Damit endet auch die Zeit von Kit Armstrong als Künstler in Residence. Vielfältig wie kaum einer seiner Vorgänger hat der US-Pianist dem Klassikfestival seinen Stempel aufgedrückt. 24 Mal stand der 26-Jährige in der dreimonatigen Festspielsaison auf der Bühne. Er war zu erleben als Klaviersolist, Dirigent, Komponist und Freund der Kochkunst. Am Mittwoch, wenige Tage vor dem Saisonfinale in Wismar, schließt sich für Armstrong der Kreis seiner Residence auf besondere Weise. Erstmals wird er in Zarrentin bei den Festspielen selbst an der Orgel zu erleben sein. Für die Spielzeit-Eröffnung im Juni hatte er extra ein Orgelwerk komponiert.