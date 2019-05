Prozesse : Pfleger von Wittenburger Mordopfer sagt als Zeuge aus

von dpa

14. Mai 2019, 01:22 Uhr

Im Prozess um den Mord an einem 85-jährigen Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im vergangenen November soll am Dienstag der Privatpfleger des Opfers als Zeuge gehört werden. Der Angeklagte, ein junger afghanischer Flüchtling, schweigt bisher vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Rentner im Schlaf mit einem Schnitt durch die Kehle getötet zu haben. Die Tat wurde von der Kamera eines Babyphones aufgezeichnet, das zur Überwachung des Schlafes des pflegebedürftigen Rentners in seinem Zimmer installiert war. Der Pfleger hatte laut Staatsanwaltschaft dank der Babyphone-Kamera die Tat beobachtet.