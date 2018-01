Soziales : Pflegeanbieter beraten Lösungen für Fachkräftemangel

Was muss geschehen, um trotz Fachkräftemangels weiter Qualität in der Pflege zu garantieren? Mit dieser Frage befassen sich von heute an rund 500 Teilnehmer auf einer Konferenz privater Pflegeanbieter Mecklenburg-Vorpommerns in Linstow (Landkreis Rostock). Veranstalter der zweitägigen Konferenz ist die Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa).

von dpa

23. Januar 2018, 03:25 Uhr

Beraten werden soll unter anderem, wie man gute Fachkräfte halten oder neue Fachleute gewinnen kann. Dabei soll es nicht nur um Bezahlung, sondern auch um andere Aspekte - wie kinderfreundliche Arbeitszeiten für junge Frauen - gehen. Auch Neuerungen in der Zusammenarbeit mit Pflege- und Krankenkassen, bei der Dokumentation der Pflege und bei Verordnungen würden diskutiert. Der bpa-Landesverband vertritt nach eigenen Angaben rund 470 Anbieter, die etwa die Hälfte aller Pflegebetriebe im Nordosten ausmachen.