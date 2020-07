Soziales : Pflege- und Behindertenheime täglich für Besucher offen

In Mecklenburg-Vorpommern gelten vom heutigen Montag an deutlich erweiterte Besuchsmöglichkeiten in Pflegeheimen und Behinderten-Einrichtungen. Der neuen Landesverordnung zufolge dürfen Bewohner dieser Einrichtungen wieder täglich und auch für mehrere Stunden Besuch empfangen. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sprach von einem Paradigmenwechsel, da aus Besuchsverboten mit Ausnahmen nun eine Öffnungen unter Auflagen werde.

von dpa

13. Juli 2020, 01:18 Uhr