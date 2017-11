Prozesse : Pferdehof-Betreiber wegen Drogenhandels vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

erstellt am 07.Nov.2017

Ein Niederländer und dessen Sohn müssen sich vom heutigen Dienstag an wegen bandenmäßigen Drogenhandels vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Um aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten herauszukommen, sollen beide in einem Gebäude auf ihrem Pferdehof im Landkreis Ludwigslust-Parchim eine professionelle Cannabis-Plantage aufgebaut haben. Wie aus der Mitteilung des Gerichts weiter hervorgeht, verkauften die 52 und 29 Jahre alten Angeklagten nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zwischen August und Dezember 2016 jeden Monat bis zu 16 Kilogramm Marihuana. Insgesamt nahmen sie demnach mehr als 300 000 Euro ein. Bei einer Durchsuchung des Pferdehofes im Mai 2017 fand die Polizei noch etwa 1550 Cannabis-Pflanzen.