Brände : Pferde verenden bei zwei Bränden: Brandstiftung vermutet

Innerhalb von 24 Stunden brennen zweimal Pferdeställe in Gnoien im Landkreis Rostock. Fünf Pferde verenden. Es wird wegen Verdacht der Brandstiftung ermittelt.

von dpa

12. Februar 2018, 07:43 Uhr

Nach zwei Bränden von Pferdeställen in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in Gnoien (Landkreis Rostock) fahndet die Polizei nach möglichen Brandstiftern. Beide Brandorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte. Ein Gutachter soll die Brandorte von zwei unterschiedlichen Tierhaltern jetzt genauer untersuchen und die Brandursachen eingrenzen. Es werde wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Zuletzt war kurz nach Mitternacht am Montagfrüh ein Pferdestall mit vier Tieren im Ortsgebiet in Flammen aufgegangen, wobei eine Stute und ein Fohlen verendeten. Zwei Perde konnten noch gerettet werden, der Stall wurde zerstört. Die Ortsdurchfahrt in Gnoien musste zeitweise gesperrt bleiben.

24 Stunden vorher und damit fast zum gleichen Zeitpunkt gegen 1.00 Uhr war ein Unterstand für Pferde eines anderen Halters in Gnoien am Sonntag niedergebrannt. Von den fünf dort stehende Tieren konnten nur zwei Pferde gerettet werden und drei Tiere verbrannten. Der reine Sachschaden wurde in diesem Fall auf etwa 7000 Euro geschätzt.