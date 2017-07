Freizeit : Pfadfinder aus ganz Deutschland schlagen ihr Zeltlager auf

Tausende Pfadfinder aus ganz Deutschland haben in Brandenburg ihre Zelte aufgeschlagen. Für 5000 Kinder und Jugendliche habe am Donnerstag das Abenteuer im Bundeslager begonnen, teilte der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit. Das Treffen in Großzerlang an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern soll zehn Tage dauern. Es stehe unter dem Motto «Estonteco - Lebe den Kontinent» und drehe sich um die europäische Idee, hieß es. In Workshops wollen die Pfadfinder den Angaben nach darüber diskutieren, welchen Beitrag sie für ein friedliches Zusammenleben in Europa leisten können.