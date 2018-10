Polizei : Peter Mainka wird neuer Chef des Polizeipräsidiums Rostock

Peter Mainka wird neuer Präsident des Polizeipräsidiums Rostock. Der bisherige Chef der Landeswasserschutzpolizei übernimmt den Posten von Thomas Laum, der im August in den Ruhestand verabschiedet wurde, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Zuvor habe die Landesregierung der Personalie zugestimmt.

von dpa

30. Oktober 2018, 11:55 Uhr

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) würdigte den 60-jährigen Mainka als willens- und führungsstark. «Sein Auftreten ist bestimmt und er macht klare Ansagen.» Zudem habe er durch seine zahlreichen Leitungsaufgaben in der Vergangenheit breite Erfahrung gesammelt. «Das ist der Anspruch, den ich als Innenminister an eine moderne Landespolizei habe und dem Peter Mainka in vollem Umfang gerecht wird», erklärte Caffier. Das Polizeipräsidium Rostock ist für den westlichen Teil des Bundeslandes zuständig.

Mainka kam den Angaben zufolge 1981 zur Volkspolizei der DDR, zuvor fuhr er zur See. Neben verschiedenen Leitungsaufgaben war er auch Teil von Kavala, der Aufbauorganisation für den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm. Danach wurde er Leiter der Polizeiinspektion sowie der Kriminalpolizeiinspektion Rostock, bevor er 2016 als oberster Chef der Wasserschutzpolizei antrat.

Er soll voraussichtlich am 12. November von Caffier offiziell in sein Amt eingeführt werden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Mainkas Nachfolger soll dessen bisheriger Stellvertreter, Klaus-Peter Müller, werden.