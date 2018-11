Polizei : Peter Mainka ist neuer Chef des Polizeipräsidiums Rostock

Der bisherige Chef der Landes-Wasserschutzpolizei, Peter Mainka, ist zum neuen Leiter des Polizeipräsidiums Rostock ernannt worden. «Mit Schutzpolizei, Kripo, Landeskriminalamt, Landespolizeischule und dem G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm hat Peter Mainka nahezu jeden Aufgabenbereich in der Landespolizei abgedeckt, den ein Polizeibeamter in seiner Laufbahn abdecken kann», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Montag in Waldeck. Er habe damit auf allen Feldern enorme Fachkompetenzen entwickelt und Netzwerke aufgebaut. «Daher ist es nur folgerichtig, dass Peter Mainka jetzt Polizeipräsident ist.» Der bisherige Chef der Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommerns übernimmt diesen Posten von Thomas Laum, der im August in den Ruhestand verabschiedet wurde.

von dpa

12. November 2018, 15:13 Uhr

Als Leiter der Wasserschutzpolizei hatte der 60-jährige Mainka laut Caffier eine Kooperation mit der Bundespolizei auf den Weg gebracht, nach der auch Wasserschutzpolizisten für den Frontex-Einsatz an Europas Außengrenze in Griechenland herangezogen werden. Er sei nun als Chef von rund 2300 Polizisten zuständig für die Sicherheit von rund 900 000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, sagte Caffier.

In der Verantwortung des Rostocker Präsidiums liegen die Polizeiinspektionen von Schwerin, Rostock, Wismar, Ludwigslust und Güstrow sowie die Kriminalpolizeiinspektionen von Rostock und Schwerin. Neben dem Rostocker Polizeipräsidium gibt es in MV noch ein zweites in Neubrandenburg.