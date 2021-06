Landtag : Personalengpass: Linke verlangt mehr Juristenausbildung

In Mecklenburg-Vorpommerns Gerichten und Staatsanwaltschaften fehlt es nach wie vor an Mitarbeitern. Die Linke befürchtet, dass die anstehende Pensionierungswelle die Lage weiter verschärft.

Schwerin | Personalengpässe in Mecklenburg-Vorpommerns Justiz: Nach Ministeriumsangaben bekam im vergangenen Jahr im Schnitt jeder Staats- und Amtsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg 1069 Ermittlungsverfahren auf den Tisch. In Schwerin waren es demnach 889, in Stralsund 846 und in Rostock 765. Diese Zahlen nennt das Justizressort in einer Antwort au...

