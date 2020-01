Handwerk : «Perser von Ostseeküste» Greifswald zeigt Fischerteppiche

von dpa

22. Januar 2020, 02:59 Uhr

Vorpommersche Fischerteppiche aus neun Jahrzehnten zeigt von heute an eine Ausstellung im soziokulturellen Zentrum St. Spiritus in Greifswald. Mit dem Knüpfen hatten Fischer vor gut 90 Jahren begonnen. 1928 wurde in der südlichen Ostsee ein mehrjähriges Fischfangverbot verhängt, die Fischbestände sollten sich erholen. Der Greifswalder Landrat Werner Kogge ließ die Fischer daher in einer Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Teppiche knüpfen, um ihnen ein Einkommen zu sichern. Der Wiener Teppichfachmann Rudolf Stundl (1897-1990) brachte den Fischern das Knüpfen bei. Zentren des Handwerks wurden Freest, Lubmin und Spandowerhagen. Zu DDR-Zeiten stellte eine Produktionsgenossenschaft Fischerteppiche her. Heute pflegen nur noch wenige Menschen das Handwerk.