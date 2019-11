Fußball : Pepic wieder dabei: Rostock in Bestbesetzung gegen Duisburg

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock kann das Heimspiel gegen Tabellenführer MSV Duisburg am Samstag (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) in Bestbesetzung bestreiten. Mittelfeldspieler Mirnes Pepic hat die Gelbsperre, die ihn im Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena (1:3) zum Pausieren zwang, abgesessen und dürfte wieder in der Startelf stehen. «Nur Osman Atilgan und Erik Engelhardt fehlen nach wie vor. Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

von dpa

07. November 2019, 14:24 Uhr

Der blamable Auftritt beim Tabellenletzten aus Thüringen könnte allerdings auch weitere personelle Konsequenzen nach sich ziehen. «Wir waren nicht bei 100 Prozent und nicht so effektiv wie zuletzt», befand der Hansa-Coach. «In den wichtigen Zweikämpfen hat etwas Schärfe gefehlt. Wir wollen eine Reaktion zeigen und im Zweikampfverhalten eine Schippe drauf legen.»

Nach dem Ausrutscher in Jena - Hansa war zuvor in acht Partien ungeschlagen geblieben - soll im Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten möglichst dreifach gepunktet werden, um nicht den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren. Leicht wird das nicht, glaubt Härtel. «Um Duisburg zu schlagen, benötigen wir eine Top-Leistung, das ist klar. Sie haben eine bockstarke Offensive.»