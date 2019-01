Fußball : Penzliner SV im Pokal-Halbfinale gegen Torgelower FC

Landesligist Penzliner SV empfängt im Halbfinale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern den Oberligisten Torgelower FC Greif. Das hat die Auslosung am Dienstagabend in Warnemünde ergeben. Die Begegnung wird am 24. oder 25. März ausgetragen.

von dpa

15. Januar 2019, 20:25 Uhr

In der zweiten Partie der Vorschlussrunde trifft der Verbandsligist FC Mecklenburg Schwerin auf den Sieger aus dem Duell zwischen dem Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg und Cup-Verteidiger Hansa Rostock. Das Viertelfinal-Spiel wurde verlegt und findet am 6. März (19.00 Uhr) statt.

Das Finale ist für den 25. Mai terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals 2019/2020.