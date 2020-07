Schulen : Pegel mahnt Autofahrer wegen Schulbeginns zu Vorsicht

Mit dem Schulbeginn am kommenden Montag werden auch rund 13 000 Erstklässler auf den Straßen des Landes unterwegs sein. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) mahnte deshalb die Autofahrer am Dienstag zu besonderer Vorsicht. «Mehr Rücksicht und mehr Vorsicht sowie eine vorausschauende Fahrweise können dazu beitragen, die Unfallzahlen zu senken», sagte er. Im Rahmen der Schulanfangsaktion «Brems Dich! - Schule hat begonnen» seien bereits Spannbänder und Plakate in der Nähe von Schulen angebracht worden, um die Autofahrer zu sensibilisieren.

von dpa

28. Juli 2020, 11:53 Uhr