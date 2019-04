Energie : Pegel informiert über Tag der erneuerbaren Energien

Sonne und Wind als klimafreundliche Energielieferanten rücken Ende des Monats wieder verstärkt in den öffentlichen Fokus. Vom 26. bis 28. April sind auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder zahlreiche Veranstaltungen zum Tag der erneuerbaren Energien geplant.

von dpa

23. April 2019, 07:09 Uhr

Die stets frische Brise im Norden macht Mecklenburg-Vorpommern zu einem Land der Windkraftnutzung. Doch schwindet die Akzeptanz für den Bau neuer Windräder vielerorts. Beim Tag der der erneuerbaren Energien soll für die Ökostromproduktion geworben werden. Energieminister Christian Pegel (SPD) will am Dienstag in Schwerin das detaillierte Programm für Mecklenburg-Vorpommern vorstellen.

Für das Wochenende vom 26. bis 28. April waren landesweit bislang mehr als 40 Veranstaltungen und Aktionen geplant. So bieten mehrere Windparkbetreiber die Möglichkeit, Windmaste zu besteigen. Laut Ministerium organisiert der Netzbetreiber 50Hertz wieder eine Schiffstour zu den Offshore-Windparks Arkona und Wikinger, bei der es Informationen über Windenergieprojekte in der Ostsee gibt.

Durch den Bau von Windparks, Solaranlagen und Biogas-Kraftwerken hat der Nordosten seine Stromproduktion massiv ausgebaut. Inzwischen könnte er seinen gesamten Strombedarf aus regenerativen Quellen decken. Allerdings geht gerade im ländlichen Raum die Zustimmung für den Bau neuer und meist auch größerer Windräder merklich zurück. Außerdem zahlen die Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern wegen der überdurchschnittlich hohen Netzentgelte auch mit die höchsten Strompreise in Deutschland. Das verursacht vielfach Unverständnis und Verdruss.