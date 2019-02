Energie : Pegel: Gaspipeline Nord Stream 2 kein politischer Spielball

Der Streit um den Bau der Erdgasleitung Nord Stream 2, die in Lubmin bei Greifswald deutschen Boden erreicht, droht zu eskalieren. In der EU zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, das Projekt stärker an die Leine zu legen. In Mecklenburg-Vorpommern trifft das auf Kritik.

von dpa

08. Februar 2019, 07:10 Uhr

Unmittelbar vor der für Freitagnachmittag in Brüssel geplanten Abstimmung über die Änderung der EU-Gas-Richtlinie hat Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) vor künstlichen Hürden für das Gasleitungs-Projekt Nord Stream 2 gewarnt. «Ich halte es für unverantwortlich, ein Infrastrukturprojekt der europäischen Energiewirtschaft zum politischen Spielball zu machen», sagte Pegel in Schwerin. Der Bau der Pipeline sei in einem rechtsstaatlichen Verfahren genehmigt worden. Deshalb gehe er davon aus, dass es weiterhin umgesetzt werde. «Wir brauchen eine gesicherte Gasversorgung in Europa. Und wir brauchen einen vernunftgetragenen wirtschaftlichen Dialog mit den russischen Partnern», betonte Pegel.

Die überraschend auch von Frankreich unterstützte neue Gas-Richtlinie würde den Angaben zufolge der EU-Kommission ermöglichen, das Pipeline-Projekt deutlich strenger zu regulieren. Zusätzliche Auflagen könnten die Unternehmung weniger profitabel oder sogar unwirtschaftlich machen, hieß es. Die von Brüssel geplante Änderung sieht eine Trennung der unternehmerischen Verantwortung von Gaslieferung und Netzbetrieb vor. Bei Nord Stream 2 liegt beides in der Hand des russischen Energiekonzerns Gazprom.

Die US-Botschafter in Deutschland, Dänemark und bei der EU riefen Partnerländer Deutschlands auf, die Änderung der EU-Gasrichtlinie zu unterstützen. Als Begründung wurde die Gefahr einer zu großen Abhängigkeit von Russland in Energiefragen genannt. Neben den USA betrachten auch osteuropäische Länder das Milliardenprojekt kritisch. Die baltischen Staaten und Polen sehen die Trasse durch die Ostsee als Gefahr für ihre Sicherheit. Die Ukraine befürchtet den Verlust von Milliardeneinnahmen als Transitland für russisches Gas.

Doch ungeachtet der internationalen Kritik befürwortet die Bundesregierung das Projekt und versuchte bislang, die Änderung der Gas-Richtlinie zu unterbinden. Die 1200 Kilometer lange Leitung durch die Ostsee ist im Bau und wird den Plänen zufolge Ende 2019 fertiggestellt. Sie soll im wesentlichen parallel zum Doppelstrang Nord Stream 1 verlaufen, durch den seit 2011 russisches Gas nach Deutschland strömt. Anlandepunkt ist jeweils Lubmin bei Greifswald.

Nach Überzeugung Pegels trägt Deutschland durch die Erweiterung der Ostsee-Pipeline und die transnationale Weiterleitung des russischen Erdgases zur gesamteuropäischen Energiesicherheit bei. Nord Stream 1 mit einer Jahreskapazität von 55 Milliarden Kubikmeter stoße bereits an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. «Und wir wissen, dass wir trotz des Umstiegs auf erneuerbare Energien Gaskraftwerke benötigen werden als Alternative für die Energiequellen Kohle und Atomkraft, von denen wir uns perspektivisch verabschieden werden», erklärte Pegel.

Sollte es am Freitag bei einer Abstimmung im Kreis der zuständigen EU-Botschafter grünes Licht geben, könnte die neue Richtlinie noch vor der Europawahl endgültig beschlossen werden. Im Europaparlament gibt es eine klare Mehrheit dafür. Die deutsche Wirtschaft warnte aber eindringlich davor, Nord Stream 2 in Frage zu stellen. Ein ökonomisch sinnvolles Projekt, an dem Unternehmen aus mehreren europäischen Ländern, darunter auch aus Frankreich, finanziell beteiligt seien, dürfe nicht aufgrund sachfremder politischer Erwägungen und anhaltendem Druck aus den USA in Frage gestellt werden, hieß es.

Neben Pegel verteidigten weitere Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2. «Offenbar lassen sich einige Staaten von den immer aggressiveren Drohgebärden beeindrucken. Doch Fakt ist und bleibt, dass die Argumente der Sicherheit und Versorgungsunabhängigkeit Europas nur als Deckmäntelchen für wirtschaftliche Interessen benutzt werden. Die USA fürchten um einen riesigen Absatzmarkt für ihr teures Fracking-Gas. Das ist alles, was hinter der Forderung nach einem Baustopp steht», erklärte die energiepolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Mignon Schwenke.

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm wertete die geplante Änderung der EU-Gasrichtlinie als weiteren Versuch, «das absolut sinnvolle Energie-Projekt Nord Stream 2 zu torpedieren». Bei der Abstimmung in Brüssel werde sich zeigen, wie eng die viel beschworene Freundschaft zwischen Deutschland und seinem Nachbarn Frankreich wirklich ist, sagte er.