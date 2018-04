Energie : Pegel: Bundesregierung hat Schlüssel in der Hand

von dpa

18. April 2018, 12:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel (SPD) hat bei der künftigen Verwertung von Windstrom zu größerer Experimentierfreude aufgerufen. Das Testen verschiedener technischer Lösungen und Modellprojekte sei im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ermöglicht worden, sagte Pegel am Mittwoch bei der zweitägigen Fachkonferenz «Wind und Maritim» in Rostock. Er erinnerte an die Anfänge der Erzeugung von regenerativer Energie, die durch steigende Nachfrage in Schwung gekommen sei. «Die Bundesregierung der kommenden vier Jahre wird den Schlüssel in der Hand halten, um die Voraussetzungen für Projekte und Testballons zu schaffen.» Aktuell sucht die Windkraft-Industrie nach Wegen, die Nachfrage für ihren Strom zu erhöhen. Diese sieht sie im Bereich der Wärme und Mobilität.