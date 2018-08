Internet : Pegel: Breitbandausbau macht Fortschritte

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) sieht spürbare Fortschritte beim Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern. «Von den 93 Projektgebieten in MV, die vom Breitbandförderprogramm des Bundes profitieren, haben beziehungsweise werden bis Ende August 31 die endgültigen Zuwendungsbescheide erhalten», sagte Pegel am Donnerstag beim 18. Hanse Sail Business Forum in Rostock. Gleichzeitig würden Telekommunikationsunternehmen mit der Umsetzung des Ausbaus beauftragt. Pegel ging bei dem Kongress vor rund 200 Teilnehmern davon aus, dass die Mehrzahl der übrigen Projektgebiete noch in diesem Jahr die Realisierung des Ausbaus angehe. «Bis 2020 sollte der größte Teil dieses Programms umgesetzt sein.»

von dpa

09. August 2018, 16:51 Uhr

Der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild, forderte eine nationale digitale Gesamtstrategie. Diese beginne bereits bei der Kompetenzvermittlung in technisch gut ausgestatteten Schulen. «Andere Ostseeanrainerstaaten wie Estland oder Schweden machen es uns vor.»