Verkehr : Pegel: Automatisiertes Fahren wird in Stufen kommen

von dpa

05. April 2018, 10:59 Uhr

Das automatisierte Fahren wird nach Überzeugung von Landes-Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) in den kommenden 10 bis 15 Jahren stufenweise eingeführt und nach und nach das Verkehrsgeschehen bestimmen. Diese Zeit bis dahin sei notwendig, um die technische Entwicklung voranzutreiben, aber auch die Gesellschaft vorzubereiten, sagte Pegel am Donnerstag bei der Konferenz der Landesverkehrswacht in Rostock. Er gehe davon aus, dass die Technik zunächst nur in Autos und Lastwagen eingesetzt werde, Busse kämen wegen der weit höheren Ansprüche an Sicherheit später. «Wir werden erleben, dass Techniksysteme immer mehr Funktionen übernehmen.» Zunächst brauche es jedoch noch den Menschen, um im Fall der Fälle eingreifen zu können.