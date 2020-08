Regierung : Pegel auf Sommertour: Geld für energetische Schulsanierung

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen durch zielgerichtete Sanierung ihre Energiebilanzen deutlich verbessern. Zum Auftakt seiner Sommertour übergab Bau- und Energieminister Christian Pegel (SPD) am Montag symbolträchtig Förderbescheide für zwei Schulen in Grevesmühlen und Lützow (Nordwestmecklenburg). Die Fördersumme beträgt zusammen knapp 650 000 Euro. Das Geld soll unter anderem für Wärmedämmung, den Einbau einer neuen Heizung und energiesparende Beleuchtung eingesetzt werden.

von dpa

10. August 2020, 17:52 Uhr