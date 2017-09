Regierung : Peene-Werft in Wolgast soll von Korvettenbau profitieren

Die zur Lürssen-Gruppe gehörende Peene-Werft in Wolgast soll vom geplanten Bau von fünf Korvetten für die Deutsche Marine profitieren. Wenn dieser Auftrag realisiert werde, werde ein veritabler Anteil der Korvetten auf der Werft in Wolgast gebaut, sagte Werft-Geschäftsführer Harald Mühlens am Mittwoch bei einem Besuch von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).