Der Bundesrat befasst sich am 18. September mit einem Vorstoß Mecklenburg-Vorpommerns zur Abschaffung der Fallpauschalen auf den Kinder- und Jugendstationen von Krankenhäusern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte am Dienstag in Schwerin, sie hoffe auf eine Mehrheit in der Länderkammer. Aus Sachsen-Anhalt gebe es bereits Unterstützung.

von dpa

01. September 2020, 13:55 Uhr