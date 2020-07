Krankenhäuser : Patienten-Sorge: Auch Helios testet Neuaufnahmen

Nach Kliniken in Rostock und Greifswald testen auch die zum Helios-Konzern gehörenden Kliniken in Schwerin und Stralsund alle neuen Patienten bei stationärer Aufnahme auf mögliche Corona-Infektionen. Dazu werde noch im Eingangsbereich ein Abstrich vorgenommen, sagte am Montag ein Kliniksprecher in Schwerin. In dem Krankenhaus dort würden derzeit etwa 50 bis 70 Patienten täglich stationär aufgenommen. Das sei deutlich weniger als in der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Zuvor hatte der NDR berichtet.

von dpa

13. Juli 2020, 15:39 Uhr