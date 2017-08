Gesundheit : Patienten in MV wenig zufrieden mit Gesundheitswesen

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind mit dem Gesundheitswesen im Bundesvergleich wenig zufrieden. In einer repräsentativen Umfrage der Continentale Krankenversicherung in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest landete der Nordosten auf dem vorletzten Rang vor Brandenburg. Am größten ist die Zufriedenheit demnach in Sachsen. Die Studie wurde am Mittwoch veröffentlicht.