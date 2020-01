Kriminalität : Passagier schlägt Busfahrer mit Faust ins Gesicht

von dpa

03. Januar 2020, 15:02 Uhr

Ein Busfahrer ist am Freitag in Schwerin von einem Passagier mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann hatte an der Haltestelle Stern-Buchholz einen ungültigen Fahrausweis vorgelegt, wie die Polizei mitteilte. Daran hatte sich ein Streit entzündet. Ohne Grund habe der 18-Jährige, der bereits polizeibekannt sei, dann auf den Busfahrer eingeschlagen. Der 57-Jährige sei mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Dem jungen Mann wurde die Nutzung des Schweriner Nahverkehrs nach dem Zwischenfall untersagt.