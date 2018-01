Kunst : Pasewalker Museum legt Katalog über Zeichner Paul Holz vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Das Stadtmuseum Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) präsentiert am Freitag einen neuen Katalog über den Zeichner Paul Holz (1883-1938). Damit soll die Erinnerung an den von den Nationalsozialisten drangsalierten Künstler belebt werden, wie Museumsleiterin Anke Holstein sagte. Das 160 Seiten starke Werk wird anlässlich des 80. Todestages im wenige Kilometer entfernten Riesenbrück vorgestellt, wo Holz aufwuchs. Es enthält sämtliche Zeichnungen und Dokumente, die das Museum als Paul-Holz-Gedenkstätte von dem Künstler hat. Holz gilt als einer der wichtigsten Zeichner der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Anlässlich des 80. Todestages wird am Freitag auch ein Kranz am Grab des Zeichners bei Pasewalk niedergelegt.