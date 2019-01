Geschichte : Pasewalker erhält German Jewish History Award 2019 in Berlin

Für sein Engagement zur Aufarbeitung jüdischer Geschichte erhält der Pasewalker Egon Krüger eine besondere Ehrung - den German Jewish History Award 2019. Der pensionierte Lehrer und Wissenschaftler dokumentiert seit Jahrzehnten das Leben ehemaliger jüdischer Bürger Pasewalks (Vorpommern-Greifswald), wie die amerikanische Obermayer-Stiftung am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Preis wird am 21. Januar im Berliner Abgeordnetenhaus übergeben.

von dpa

10. Januar 2019, 16:34 Uhr

Krüger hatte mit der Stadtverwaltung Pasewalk die für Vorpommern ersten «Stolpersteine» für ehemalige jüdische Einwohner verlegen lassen. Inzwischen liegen in der Stadt 78 solcher Pflastersteine mit in Metallplatten eingravierten Namen. Zudem hat Krüger zwei Bücher zur Geschichte des jüdischen Lebens in der Region veröffentlicht; er gestaltet Führungen und Schülerforen und begleitet jüdische Familien bei Besuchen. 2018 war auch ein Gedenkstein für die 1938 zerstörte Synagoge aufgestellt worden.

Mit den German Jewish History Awards der Obermayer-Stiftung werden deutsche Bürger für ihr Engagement zur Bewahrung jüdischer Geschichte und ihren Beitrag zum jüdisch-deutschen Austausch in der Gegenwart geehrt. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Preisträger aus fünf Bundesländern.