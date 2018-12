Unternehmen : Partnerbörse für Unternehmer: Nachfolgezentrale MV

von dpa

13. Dezember 2018, 10:47 Uhr

Unternehmer haben in Mecklenburg-Vorpommern künftig eine größere Chance, einen Betriebsnachfolger zu finden. Sie können einen Online-Suchauftrag bei der Nachfolgezentrale bei der Bürgschaftsbank in Schwerin auslösen, sagte der Teamleiter für Unternehmensnachfolge, Frank Bartelsen, am Donnerstag. Umgekehrt können Interessenten, die einen Betrieb übernehmen oder eine Existenz gründen wollen, sich bei der Nachfolgezentrale melden. Seit dem Freischalten eines Online-Portals vor gut zwei Wochen gebe es einen bemerkenswerten Zulauf, sagte Bartelsen. Das Portal funktioniere ähnlich wie eine Partnerbörse. Im Land gibt es nach Angaben der Wirtschaftskammern fast 27 000 Unternehmer, die älter als 55 Jahre sind und in den kommenden Jahren ihre Nachfolge regeln müssen.