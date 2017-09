Wahlen : Parteien beraten über Konsequenzen aus Bundestagswahl

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

25.Sep.2017

Am Tag nach der Bundestagswahl kommen am Montag auch in Mecklenburg-Vorpommern die Parteigremien zusammen, um die Ergebnisse zu erörtern und über Konsequenzen zu beraten. Während die Koalitionspartner Union und SPD kräftig verloren, legte die AfD massiv zu und rückt gleich als drittstärkste Kraft in den Bundestag. Dem neuen Parlament gehören zudem FDP, Linke und Grüne an. Vertreter aller sechs Parteien stellen sich am Mittag in Schwerin den Fragen der Presse.

SPD-Landes- und Regierungschefin Manuela Schwesig hatte nach dem Absturz ihrer Sozialdemokraten von einem «ganz schlimmen Ergebnis» gesprochen. Nie zuvor hatte die Partei bei einer Bundestagswahl so schlecht abgeschnitten. Die SPD werde im neuen Bundestag eine starke Opposition sein. Auswirkungen auf die Arbeit der SPD/CDU-Koalition in Schwerin werde die neue Rolle der SPD im Bund aber nicht haben, versicherte Schwesig.

Das erwartet auch CDU-Landeschef Vincent Kokert. SPD und CDU würden im Nordosten weiterhin zielorientiert und verlässlich zusammenarbeiteten, sagte er. Auch die Union von Kanzlerin Angela Merkel, die selbst in Vorpommern ihr Direktmandat verteidigte, hatte deutlich an Zustimmung verloren. Nach der Absage der SPD stehen CDU und CSU nun vor komplizierten Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen.

Linken-Landeschefin Heidrun Bluhm wertete das Wahlergebnis vom Sonntag als «Riesen-Rechtsruck». Die Linke sehe das neue Kräfteverhältnis im Bund als große Herausforderung, linke Alternativen für die Gesellschaft anzubieten, sagte sie und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, diesen Kurs gemeinsam mit der SPD gehen zu können. «Wenn die SPD jetzt noch nicht begriffen hat, welche Stunde geschlagen hat, dann ist ihr nicht zu helfen.» Die Linke stehe zur Zusammenarbeit zur Verfügung, sagte Bluhm.

In Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD vor einem Jahr den Sprung in den Landtag geschafft hatte, wurde die Partei nun zur Bundestagswahl zweitstärkste Kraft. Ihr Ergebnis von 18,6 Prozent lag deutlich über dem Bundesresultat der Partei, das etwa 13 Prozent betrug. Die CDU wurde auch im Nordosten erneut stärkste Kraft. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam die Landes-CDU auf 33,1 Prozent der Zweitstimmen. Bei der Wahl 2013 waren es noch 42,5 Prozent. Wie schon vor vier Jahren gewann die CDU aber alle Direktmandate in den sechs Wahlkreisen.

Die Linke büßte im Land ein und kam nur noch auf 17,8 Prozent. Ein Jahr nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl musste die nun von der neuen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geführte Nordost-SPD einen schweren Rückschlag hinnehmen. Mit 15,1 Prozent rangiert sie nur noch auf Platz vier. Die Grünen verharrten mit 4,3 Prozent auf dem niedrigen Niveau von 2013. Die FDP hingegen konnten auf 6,2 Prozent zulegen. Die Wahlbeteiligung erreichte 70,9 Prozent. Sie lag damit über der von 2013, als 65,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten, blieb erneut aber unter dem Bundesdurchschnitt.

