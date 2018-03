von dpa

In Stralsund ist die Schranke eines Parkplatzes gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag die rot-weiße Aluminiumschranke abmontiert und mitgehen lassen. Eine Suche in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes am Fährkanal blieb den Angaben zufolge erfolglos. Der Schaden betrage mehrere hundert Euro.