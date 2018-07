Soziales : Paritätischer Wohlfahrtsverband gegen Pflegenotstand

von dpa

05. Juli 2018, 14:14 Uhr

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommern fordert angesichts des Pflegenotstandes von der Landesregierung eine konzertierte Aktion ähnlich wie auf Bundesebene. Das müsse in dem Land mit der bundesweit höchsten Pflegequote von fünf Prozent möglich sein, sagte der Verbandsvorsitzende Friedrich Wilhelm Bluschke am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung in Schwerin. «Zur Sicherung der Pflege müssen wir vor der eigenen Haustür anfangen und Arbeitsalltag und Bedingungen für Pflegekräfte hier in Mecklenburg-Vorpommern spürbar verbessern», sagte er. Dazu gehöre auch die kostenfreie Ausbildung in der Altenpflege - und zwar bereits für das nächste Schuljahr und nicht erst ab 2020 wie vom Bund vorgesehen, sagte er vor rund 120 Mitgliedern und Gästen.