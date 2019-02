Soziales : Parität erleichtert Stellensuche mit neuem Online-Portal

Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellt am Dienstag in Güstrow ein neues Stellenportal zur Fachkräftegewinnung vor. Es ist den Angaben zufolge eines der größten Stellenportale für die Sozialwirtschaft. Dabei werden Stellenanzeigen, die Vereine und Organisationen des Paritätischen auf ihrer Internetseite einstellen, durch eine Suchmaschine automatisch ausgelesen und im Stellenmarkt veröffentlicht. An dem Jobportal sind die Paritätischen Landesverbände Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg beteiligt.

von dpa

26. Februar 2019, 01:56 Uhr

Die Angebotspalette der Tätigkeitsbereiche sei vielfältig: Sie reiche von Jobs wie Erzieher, Therapeuten oder Sozialpädagogen in der Kinder- und Jugendhilfe hin zu Heil- und Pflegeberufen wie Heilpädagogen, Ergotherapeuten oder Krankenschwestern und Pfleger in der Alten-, Kranken- und Behindertenhilfe. Es werden aber auch Jobs in der Verwaltung, Hauswirtschaft und Technik angeboten.