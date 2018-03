Kriminalität : Papiercontainer und Haus in Brand gesteckt

von dpa

28. März 2018, 08:21 Uhr

Unbekannte haben in Grabow (Landkreis Ludwigslust- Parchim) zwei Papiercontainer angezündet und damit ein Gebäude in Brand gesteckt. Die Flammen aus den Containern griffen in der Nacht zum Mittwoch auf eine angrenzende Fleischerei über, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Feuers verhindern und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen.