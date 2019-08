Verteidigung : Panzergrenadierbrigade 41 auf Truppenübungsplatz Oberlausitz

von dpa

09. August 2019, 16:42 Uhr

Die Panzergrenadierbrigade 41 «Vorpommern» aus Neubrandenburg übt vom 13. bis 30. August mit ihren Einheiten aus dem gesamten norddeutschen Raum auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz (Sachsen). Insgesamt seien rund 1800 Soldaten und knapp 300 Fahrzeuge beteiligt, teilte die Bundeswehr am Freitag mit. Zum Teil würden Rad- und Kettenfahrzeuge mit der Bahn nach Senftenberg (Brandenburg) gebracht. Von dort gehe es mit Fahrzeugkolonnen weiter. Es könne zu Verkehrseinschränkungen auf den Straßen und zu Lärm kommen. Einheiten der Panzergrenadierbrigade 41 gibt es in Torgelow, Viereck und Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern, in Eutin (Schleswig-Holstein) und in Havelberg (Sachsen-Anhalt). Der Sitz des Stabes ist in Neubrandenburg.