Musik : «Pangea»-Festival beginnt bei Ribnitz-Damgarten

Das «About you Pangea»-Festival startet am Donnerstag in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen). Mit Sport, Workshops und Konzerten soll wieder für vier Tage eine Fantasiewelt am Bodden entstehen. Musikalisch bewegt sich das Programm hauptsächlich in den Bereichen Elektro, Hip-Hop und Indie, es gibt den Veranstaltern zufolge aber auch Soul, Jazz oder Funk zu hören.

von dpa

22. August 2019, 02:36 Uhr

Headliner dürften Marsimoto - das Alter Ego von Rapper Marteria -, Trettmann und die Donots sein. Beim Sport steht neben Skaten und BMX vor allem Wassersport im Mittelpunkt. Beim Kite- und Windsurfen, Wakeboarden und Standup-Paddling kann ausgiebig im Bodden geplanscht werden.

Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit 14 000 Besuchern und will den An- und Abreiseverkehr kontrollieren. Bis zum 26. August müsse im Umfeld des Festivalgeländes auf einem alten Flugplatz mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.