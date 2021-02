Geschichte : Pandemie beeinflusst auch Aufarbeitung von SED-Unrecht

Die massiven Kontaktbeschränkungen im Corona-Jahr 2020 haben auch die Arbeit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur spürbar beeinflusst.

Schwerin | Wie Behördenleiterin Anne Drescher am Freitag in Schwerin mitteilte, wurden im Vorjahr in Mecklenburg-Vorpommern 654 Betroffene beraten, bei Recherchen unterstützt oder in Verfahren rechtlich begleitet. Coronabedingt hatten die persönlichen Termine in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.