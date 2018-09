Gesundheit : Pädagogen fordern mehr Hilfe für sprachgestörte Kinder

von dpa

20. September 2018, 06:01 Uhr

Die Zahl von Kindern mit Sprachstörungen nimmt nach Expertensicht zu. «Trotzdem werden die sprachheilpädagogischen Förderzentren im Rahmen der Inklusionsstrategie abgebaut», sagte die Rostocker Sprachheillehrerin Beate Westphal vor dem am Donnerstag in Rostock beginnenden Bundeskongress der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (DGS). In mehreren Bundesländern gebe es schon gar keine Sprachheilschulen mehr. Sachsen beispielsweise gehöre zu den wenigen Ländern, die sich entschieden hätten, diese Schulen zu behalten. Westphal ist DGS-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern.