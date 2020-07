Kriminalität : Paar mit Masken lenkt Verkäuferin ab und stiehlt Goldschmuck

Die Polizei in Neubrandenburg warnt vor Schmuck-Trickdieben. Anlass ist ein Fall, bei dem vor wenigen Tagen ein Gold-Collier und ein Gold-Armreif bei einem Juwelier in Neubrandenburg verschwunden sind, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der Wert des gestohlenen Schmucks wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben. Die Betrüger - eine Frau um die 60 und ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann - hätten sich dabei als «Mutter und Sohn» ausgegeben. Beide trugen «Mund-Nasen-schutz» und wollten «für eine Familienfeier einkaufen». Sie ließen sich in der Oststadt Schmuck für rund 6000 Euro zeigen, wie die Videoaufnahmen belegten.

von dpa

13. Juli 2020, 18:06 Uhr