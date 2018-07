Museen : Ozeaneum feiert Jubiläum: Fusion mit Meeresmuseum geplant

von dpa

10. Juli 2018, 07:04 Uhr

Das Stralsunder Ozeaneum ist mit 6,2 Millionen Besuchern seit der Eröffnung vor zehn Jahren Flaggschiff der Museumslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Am Mittwoch feiert das Haus mit vielen Aktionen seinen Geburtstag. Meeresmuseum und Ozeaneum werden voraussichtlich zum Jahresbeginn 2019 unter dem Dach der Stiftung Deutsches Meeresmuseum fusionieren. Wie der Kaufmännische Direktor Andreas Tanschus sagte, soll die Ozeaneum-GmbH über einen sogenannten Asset Deal in die Stiftung integriert werden. Die Museumsmacher erhoffen sich Synergien. Die Mitarbeiter des Ozeaneums würden künftig wie ihre Kollegen im Meeresmuseum nach Tarif des öffentlichen Diensts bezahlt. Alle Planstellen - 60 im Ozeaneum, 55 im Meeresmuseum - sollen erhalten bleiben. Die öffentlichen Zuwendungen - das hätten die Zuwendungsgeber bereits signalisiert - würden im Zusammenhang mit der Fusion nicht steigen.