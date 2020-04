Wirtschaft : OVG Greifswald lehnt Eilantrag auf Warenhausöffnung ab

Warenhäuser mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern bleiben in Mecklenburg-Vorpommern auch weiterhin geschlossen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald lehnte am Freitagabend einen Eilantrag ab, mit dem ein Warenhaus-Konzern unter anderem seine Häuser in Rostock und Wismar von Montag an wieder öffnen wollte. Dies ist nach dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung nur Geschäften mit einer Verkaufsfläche von weniger als 800 Quadratmetern erlaubt.

von dpa

18. April 2020, 12:08 Uhr

Der Konzern müsse zwar empfindliche Eingriffe in seine Rechte hinnehmen, die auch zu massiven Einkommenseinbußen führten, teilte das OVG mit. Doch der Gesundheitsschutz, insbesondere die Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, rechtfertige derart einschneidende Maßnahmen. Ein Verdacht auf eine Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung liege nicht vor. Welcher Warenhaus-Konzern den Eilantrag gestellt hatte, war zunächst nicht bekannt.