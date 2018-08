Umwelt : Ostseetag in Rostock: Forschungsinstitute stellen sich vor

von dpa

30. August 2018, 01:45 Uhr

Die führenden Forschungsinstitute, die sich in Mecklenburg-Vorpommern mit der Ostsee beschäftigen, präsentieren sich am heutigen Donnerstag beim Ostseetag im Rostocker Stadthafen. Ihnen geht es um zentrale Fragen wie den Zustand der Brotfische Dorsch und Hering, künftige Sturmhochwasser, Mikroplastik oder die Rolle von neu eingewanderte Tierarten und deren Auswirkungen auf das Ökosystem. Bei den Instituten handelt es sich um das Leibniz-Institut für Ostseeforschung, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Rostock, das Deutschen Meeresmuseum Stralsund sowie das Thünen-Institut für Ostseefischerei ebenfalls in Rostock. An der Kaikante liegen die drei Forschungsschiffe «Elisabeth Mann Borgese», «Clupea» und «Deneb», die alle zur Besichtigung offen stehen.