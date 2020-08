Nach dem großen Ansturm am Samstag haben die Ostseestrände in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag einen etwas verhalteneren Zulauf verzeichnet. In Boltenhagen etwa, wo tags zuvor schon zur Mittagszeit alle Parkplätze besetzt waren, standen einer Sprecherin zufolge am Sonntag noch ausreichend Stellplätze zur Verfügung.

von dpa

09. August 2020, 14:17 Uhr