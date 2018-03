Natur : Ostseestiftung sucht Schatzhüter

Menschen, die sich für den Erhalt der Artenvielfalt in der Region zwischen Rostock und Rügen engagieren, können sich an einem Wettbewerb beteiligen. Die Ostseestiftung, die seit 2014 das Projekt «Schatz an der Küste» koordiniert, sucht Schatzhüter und Schatzhüterinnen. An Beispielen solle gezeigt werden, wie wichtig es sei, sich für den Schutz der Natur zu engagieren, wie die Stiftung mitteilte. Bewerbungen und Vorschläge können bis 15. April in den sozialen Medien oder per Mail abgegeben werden.

von dpa

03. März 2018, 12:22 Uhr

In dem Projekt «Schatz an der Küste» soll bis 2020 unter anderem alternative Bewirtschaftungspläne für die Nutzung bislang entwässerter Salzgrasflächen oder Ideen für die Sicherung von Erlenwäldern erarbeitet werden. Zudem würden praktische Angebote zur Erlebbarkeit der biologischen Vielfalt entwickelt. Das Bundesamt für Naturschutz fördert das 6,6 Millionen Euro schwere Vorhaben zu 75 Prozent. Weitere Geldgeber sind die Ostseestiftung, die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung sowie das Land.