Gesundheit : Ostseeküste und Seenplatte erwarten Ansturm von Urlaubern

Die ersten sechs Bundesländer haben Sommerferien. Die Tourismusorte an der Küste und in der Seenplatte sind auf einen Ansturm vorbereitet. Besonders auf den Zufahrtsstraßen zu den Inseln muss mit Staus gerechnet werden.

von dpa

26. Juni 2020, 16:39 Uhr

Urlaubsbeginn in Corona-Zeiten: Mit den Ferien in nun sechs Bundesländern erwartet die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende einen Ansturm auf die Urlaubsgebiete. Der An- und Abreiseverkehr zu den Inseln und den Ferienorten an der Küste und im Binnenland verlief laut Polizei und ADAC bislang aber ohne große Behinderungen. Die Meteorologen versprechen hochsommerliche Temperaturen mit Sonne und Gewittern.

«Es ist schon ziemlich voll, aber jetzt kommen die intensivsten Zeiten», sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Während der Sommerferienzeit in Deutschland bis Mitte September rechnet er mit rund vier Millionen Übernachtungsgästen im Land. Die wichtigsten Ziele sind die Badeorte an der Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte. Die Kapazitäten seien bis Mitte August ausgelastet, sagte Woitendorf.

Dem Verband zufolge werden in diesem Sommer dennoch weniger Gäste kommen als in anderen Jahren. So dürfen wegen der Corona-Pandemie keine Tagesausflügler aus anderen Bundesländern einreisen. Auch die Abstandsregelungen begrenzen die Touristenzahl. Zwar dürfen wieder 100 Prozent der Betten belegt werden, doch manche Hotels hätten nicht genügend Platz in den Restaurants, um die Standards einzuhalten, sagte Woitendorf. Zum Teil fehle auch Personal.

Das Hotel Neptun in Warnemünde - das vielleicht bekannteste Hotel in Mecklenburg-Vorpommern - hat dagegen noch freie Betten. Es öffnete am Freitag nach dreimonatiger Corona-Zwangspause. Um den Gästen eine sichere Normalität bieten zu können, sei intensiv an Schutz- und Hygienekonzepten gearbeitet worden, teilte eine Sprecherin der DSR Hotel Holding mit. Aufgrund des Konzepts könne das Hotel seine Bettenkapazität in den 338 Zimmern, Appartements und Suiten zu 100 Prozent auslasten. Bislang seien nur etwa 60 Prozent der Betten im Hotel sowie im benachbarten aja-Resort gebucht.

Badelustige finden derzeit überall noch Platz an den Stränden von Ostsee und Binnenseen. Das Wasser hat dem Landesamt für Gesundheit und Soziales zufolge eine sehr gute Qualität. An den etwa 500 ausgewiesenen Badestellen sei das Baden uneingeschränkt möglich. In der Ostsee müsse jedoch mit Vibrionen gerechnet werden. Sie könnten in seltenen Fällen schwere Infektionen verursachen. Gefährdet seien vor allem Ältere, Menschen mit chronischen Grundleiden oder einer Immunschwäche.

Der ADAC rechnete mit starkem Reiseverkehr in Richtung der Inseln Rügen und Usedom auf der B96 und der B110/111. Dichten Verkehr gab es aber auch von den Inseln herunter. Zu Staus kam es dort nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Auf den Autobahnen sei das sogenannte Tribseer Loch auf der A20 ein Staugarant, sagte ADAC-Sprecher Hans Pieper. Zudem stockte der Verkehr auf der A20 südlich von Pasewalk und nach einem Unfall in der Nähe von Jarmen. Autofahrer müssen laut ADAC auch mit Staus an Baustellen wie der Petersdorfer Brücke auf der A19 rechnen sowie auf der A24 zwischen Berlin und Hamburg bei Suckow und zuvor am Dreieck Wittstock (Brandenburg).