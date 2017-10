Energie : Ostsee-Windpark «Wikinger» vor Fertigstellung

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 06:36 Uhr

In der Ostsee um Rügen steht ein zweiter großer Windpark vor der Fertigstellung. Nachdem vor zwei Jahren der EnBW-Windpark «Baltic 2» in Betrieb ging, installiert der spanische Energiekonzern Iberdrola derzeit die letzten vier Anlagen seines Offshore-Windparks «Wikinger» nordöstlich von Rügen. Bis Ende Oktober soll die Installation aller 70 Anlagen abgeschlossen werden, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Parallel dazu liefen die Arbeiten zu Inbetriebnahme der Anlagen. Trotz des nahenden Bauendes könnte der Windpark erst Ende 2018 den ersten Strom an Land bringen.