Kriminalität : Ostholsteiner greift Taxi mit Degen an

von dpa

04. Februar 2020, 17:12 Uhr

Lübeck (dpa/lno)- Mit einem Degen hat ein 41-jähriger Mann in Bujendorf (Keis Ostholstein) am Samstagabend ein Taxi attackiert. Er hatte den Wagen selbst gerufen, wollte ihn dann aber nicht nutzen, weil er kein Geld hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Taxi wurde bei dem Degen-Angriff beschädigt und der Fahrer rief die Polizei. Den Beamten gelang es, den sich wehrenden und pöbelnden Mann in seiner Wohnung unter Kontrolle und auf die Wache zu bringen.