Wetter : Ostholstein warnt wegen Quallen vor dem Baden

Anders als in Schleswig-Holstein warnt die DLRG im Nordosten an keinen Ostseestränden wegen Feuerquallen vor dem Bad im Meer. Das sagte ein Sprecher am Freitag. An den Stränden der Lübecker Bucht in Ostholstein hatten in den vergangenen Tagen hunderte Badegäste über Beschwerden nach dem Kontakt mit Feuerquallen geklagt. Mittlerweile seien die Tiere zwar wieder weg, abgerissene Tentakeln mit noch aktiven Nesselzellen trieben laut DLRG aber noch im Wasser.

von dpa

17. August 2018, 17:31 Uhr

Die der Gegend nahen Strände von Nordwestmecklenburg seien derzeit aber nicht betroffen. Auch in MV waren in den vergangenen Wochen durch ungünstige Winde immer wieder Schwärme der Nesseltiere in die Nähe der Strände gekommen. In Heiligendamm und der Region um Graal-Müritz (beide Landkreis Rostock) mussten zahlreiche Badegäste wegen Hautreizungen behandelt werden. Durch die hohen Wassertemperaturen werden die Tier größer und wachsen schneller als üblich.