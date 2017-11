Industrie : Ostdeutsche Textilindustrie mit starkem Wachstum

Die ostdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres stärker gewachsen als der Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Nord-Ostdeutschen Bundesverbandes (vti) vom Mittwoch verzeichneten die Unternehmen bis zum September ein Umsatzplus von 3,2 Prozent. Deutschlandweit seien es nur 0,7 Prozent gewesen. «Wir gehen also recht optimistisch den Jahresendspurt an», sagte Jenz Otto, Hauptgeschäftsführer des vti, beim Branchentag der Textil- und Modebranche des Erzgebirges und des Vogtlandes in Annaberg-Buchholz.