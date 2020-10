Kommunen : Ostdeutsche Städte brauchen Hilfen für lebendige Zentren

Die zuvor bereits schwierige Lage in vielen ostdeutschen Innenstädten durch den Onlinekauf hat sich coronabedingt nochmals verschärft. Daher wollen die Oberbürgermeister der ostdeutschen Städte im Deutschen Städtetag auf ihrer Herbstsitzung am heutigen Tag in Leipzig unter anderem über Unterstützung von Bund und Länder für lebendige Innenstädte sprechen.

von dpa

09. Oktober 2020, 01:39 Uhr