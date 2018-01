Parteien : Ostdeutsche Linke: Sondierungsergebnis ist «unbefriedigend»

von dpa

erstellt am 13.Jan.2018 | 19:20 Uhr

Es sei etwa richtig, strukturschwache Regionen in Ost wie West zu stärken, heißt es weiter. Aber allein «mit symbolischen Schritten» und zusätzlichen Fördermitteln von 1,5 Milliarden Euro für regionale Strukturpolitik in ganz Deutschland könne es keine nachhaltigen Ergebnisse geben. Außerdem kritisierten die Politiker eine weiter anhaltende Benachteiligung für in der DDR geschiedene Frauen bei der Rente. Mit Blick auf die Gebührenfreistellung und Qualitätsverbesserung bei den Kitas reiche das vorgesehene Geld in den ostdeutschen Ländern nicht aus.